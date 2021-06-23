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أمير تبوك يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

منذ 16 ساعة
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أمير تبوك يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مدير ميدان الهجن بمنطقة تبوك احمد بن محمد العطوي .

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن ميدان الهجن يحتوي على احصائيات عن أعداد الهجن والملاك والسباقات الأسبوعية التي تم تنفيذها , إضافة إلى استعدادات الميدان للمرحلة القادمة.

ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الهجن بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهم الله - مثمناً سموه الجهود التي بذلتها لجان ميدان الهجن بالمنطقة , مؤكداً أهمية الاهتمام بسباقات الهجن كونه موروثًا شعبيًا أصيلًا بما ينعكس إيجابًا على تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية.

ومن جانبه اعرب العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه و متابعته الدائمة لميادين وسباقات الهجن بالمنطقة وتشجيعه لهذه الرياضة العريقة.

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د محمد ماجد بخش
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