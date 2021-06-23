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جامعة جدة تعلن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم
منذ 20 دقيقة
1386
جدة (صدى):
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة، اليوم الأربعاء، عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.
وأوضحت أن التقديم عبر الدخول إلى
بوابة القبول الخاصة بجامعة جدة
: ، وقراءة رمز الباركود.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه يستاهل ، ليه يتلقف عليه من البدايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بوتالين
اسلوب من اساليب تطفيش الموظفين للتقاعد
رااايق
هذا باعوض ( مصطلب )** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خوش كلااام ..
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