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اعتقال الرئيس الموريتاني السابق بسبب قضايا فساد

منذ 45 دقيقة
1677
اعتقال الرئيس الموريتاني السابق بسبب قضايا فساد

نواكشوط (صدى):
اعتقلت السلطات الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة المفروضة عليه منذ مارس الماضي، وشبهات حول تورطه في قضايا فساد.

واستمع قاضي التحقيق إلى ولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن، فيما فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.

وذكرت وسائل إعلام، أنه سيوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن، ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه.

 

موريتانيا
قضايا فساد
الرئيس الموريتاني
محمد ولد عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه يستاهل ، ليه يتلقف عليه من البدايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بوتالين
اسلوب من اساليب تطفيش الموظفين للتقاعد
رااايق
هذا باعوض ( مصطلب )** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خوش كلااام ..

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