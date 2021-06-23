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ضبط 2,984 مخالفة ضريبية في قطاعات تجارية عدة

منذ ساعة
1588
ضبط 2,984 مخالفة ضريبية في قطاعات تجارية عدة

الرياض (صدى):
نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة.

وتمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها على إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

في حين قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.

وتضمنت هذه الحملات مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.

 

مخالفات
الجمارك
هيئة الزكاة والضريبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه يستاهل ، ليه يتلقف عليه من البدايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بوتالين
اسلوب من اساليب تطفيش الموظفين للتقاعد
رااايق
هذا باعوض ( مصطلب )** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خوش كلااام ..

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