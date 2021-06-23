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حظر تناول المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية بطوكيو

منذ ساعة
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حظر تناول المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية بطوكيو

وكالات (صدى):
حظر منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، تناول المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية في إطار الجهود الرامية إلى منع انتشار فيروس «كورونا».

وتضمنت الإرشادات الصحية التي صدرت اليوم أنه لن يسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض «كوفيد - 19» أو ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.5 درجة مئوية، بدخول الملاعب الأوليمبية.

وستقام المسابقات الأولمبية في حوالي 40 مضماراً في طوكيو ومناطق يابانية أخرى، حيث تقام الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس مع منع المتفرجين الأجانب.

 

كورونا
الألعاب الأولمبية
المشروبات الكحولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129600
منذ 17 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه يستاهل ، ليه يتلقف عليه من البدايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بوتالين
اسلوب من اساليب تطفيش الموظفين للتقاعد
رااايق
هذا باعوض ( مصطلب )** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خوش كلااام ..

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