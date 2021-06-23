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أضرار خطيرة تنتج عن النوم أسفل المروحة

منذ ساعة
1999
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أضرار خطيرة تنتج عن النوم أسفل المروحة

أميرة خالد (صدى):
يعتبر النوم أمام المروحة في الليل من أشهر العادات الصيفية التى يتبعها معهم الناس ولكن لها العديد من الأضرار التي لا تقتصر فقط على الشعور بتكسير الجسم وإنما تسبب العديد من الأضرار والمشاكل الصحية.

وذكر مختصون، أن من أهم أضرار النوم أمام المروحة الشعور بجفاف الفم والأنف والحلق، وقد يؤدي ذلك لزيادة إفراز المخاط، مما يتسبب في الشعور بالصداع أو التهاب الحلق أو حتى الشخير أو انسداد الأنف، كما يعمل تشغيل المروحة على توزيع الغبار وحبوب اللقاح في الهواء مما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.

وتمثل شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر غير مرحب به للغبار، وعند استنشاق الإنسان لهذه المواد المسببة للحساسية فقد تواجه أعراض مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو صعوبات في التنفس أو دموع العين.

ويعد من أضرار النوم أمام المروحة التى لايعرفها كثيرون هى جفاف العينين حيث يلعب الهواء المنبعث من المروحة دور فى جفاف البشرة والعيون وقد يساعد ترطيب البشرة واستخدام قطرات العين المهدئة على تجنب هذه الأعراض، فضلًا عن حدوث آلام العضلات.

 

 

النوم
المروحة
أضرار صحية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129604
منذ ساعة
معلومات مهمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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