فشل إيراني جديد في إطلاق صاروخ إلى الفضاء

وكالات (صدى):
رصدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، الليفتنانت كولونيل أوريا أورلاندو، إن الولايات المتحدة على علم بالعملية الفاشلة لإطلاق الصاروخ الإيراني في 12 يونيو الجاري، فيما كشفت صور حديثة رصدتها الأقمار الصناعية لشركتي "ماكسار" و"بلانيت"، نشاطات في منشأة الإمام الخميني الفضائية في مقاطعة سمنان الإيرانية.
ويبدو أنها استعدادات لمحاولة أخرى لإطلاق الصاروخ في المستقبل القريب، بينما رصدت الصور منصات متنقلة وناقلات وقود ومركبات دعم، حيث يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها تمثل إشارة على محاولة إطلاق جديدة قريبا.