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فشل إيراني جديد في إطلاق صاروخ إلى الفضاء

منذ ساعة
2002
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فشل إيراني جديد في إطلاق صاروخ إلى الفضاء

وكالات (صدى):
رصدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، الليفتنانت كولونيل أوريا أورلاندو، إن الولايات المتحدة على علم بالعملية الفاشلة لإطلاق الصاروخ الإيراني في 12 يونيو الجاري، فيما كشفت صور حديثة رصدتها الأقمار الصناعية لشركتي "ماكسار" و"بلانيت"، نشاطات في منشأة الإمام الخميني الفضائية في مقاطعة سمنان الإيرانية.

ويبدو أنها استعدادات لمحاولة أخرى لإطلاق الصاروخ في المستقبل القريب، بينما رصدت الصور منصات متنقلة وناقلات وقود ومركبات دعم، حيث يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها تمثل إشارة على محاولة إطلاق جديدة قريبا.

 

 

إيران
الفضاء
صاروخ
قمر صناعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129604
منذ 47 دقيقة
اخزاهم الله وافشل خطهم ومخططاتهم ، خبثاء النية والطويه ، اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفنا اللهم شرورهم .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه يستاهل ، ليه يتلقف عليه من البدايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بوتالين
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