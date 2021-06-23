بالصور.. بلدي الباحة يطلق مبادرته( دع المكان أفضل مما كان)

محمد عبدالله الغامدي (صدى):
أطلق المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة مبادرته( دع المكان أفضل مما كان) في جميع منتزهات مدينة الباحة( منتزه رغدان، منتزه الأمير حسام، حديقة الحسام، حديقة الأمير محمد بن سعود، حديقة الأمير سلطان، حديقة الشمال)
وأشار رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي بأن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المنتزهات بعدم ترك النفايات مع استشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني
وكانت لجان الشراكة المجتمعية والخدمات والإعلامية تبنت هذه المبادرة بإقرار من أعضاء المجلس البلدي وبإشراف من رئيس المجلس، وتم تثبيت لوحات ارشادية تحمل عبارات ترحيبية بالزوار والمصطافين في ربوع منطقة الباحة وتعريف بجغرافية المكان مع توزيع أكياس النفايات لجميع أصحاب السيارات العابرة. شارك في انجاح المبادرة قسم النظافة بأمانة المنطقة وعدد من الشباب التطوعي، تجدر الإشارة أن المبادرة وجدت استحسانًا من المصطافين الذين اكدوا بأن المنتزهات ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها