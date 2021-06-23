الجمعية السعودية لمكافحة السرطان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بمدينة الرياض توفر وظيفة إدارية بمجال السكرتارية، وذلك بالمسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي.
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم فأعلى في السكرتارية، وجود خبرة، مهارة في استخدام الحاسب الآلي.مهارة في كتابة التقارير والخطابات.
وأشارت إلى ان التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 13/11/1442هـ الموافق 23/06/2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 28/11/1442هـ الموافق 08/07/2021م، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني.
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