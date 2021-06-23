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الجمعية السعودية لمكافحة السرطان تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 38 دقيقة
1737
الجمعية السعودية لمكافحة السرطان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بمدينة الرياض توفر وظيفة إدارية بمجال السكرتارية، وذلك بالمسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم فأعلى في السكرتارية، وجود خبرة، مهارة في استخدام الحاسب الآلي.مهارة في كتابة التقارير والخطابات.

وأشارت إلى ان التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 13/11/1442هـ الموافق 23/06/2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 28/11/1442هـ الموافق 08/07/2021م، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني.

[email protected]

 

وظائف
الرياض
الجمعية السعودية لمكافحة السرطان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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