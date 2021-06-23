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بالصور.. مواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021

منذ ساعة
1407
بالصور.. مواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن مميزات سيارة مرسيدس بنز AMG GLB كلاس موديل 2021 الجديدة ، والتي تأتى ضمن فئة السيارات الدفع الرباعي المدمجة فاخرة , بعدد من الاختيارات والتصميمات الجديدة الخارجية و الداخلية.

وتتميز السيارة بمساحة تحميل كبيرة ومقاعد تتسع لسبعة ركاب، حيث تأتي بخيارين للمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وكلاهما تيربو الأول خاص بطراز GLB 250 بقوة قدرها 224 حصان، والثاني خاص بطراز AMG 35 بقوة 306 .

وتعمل السيارة بالدفع الرباعي مع ناقل الحركة ثماني سرعات أوتوماتيكي مزدوج القابض، حيث لديها القدرة علي التسارع من صفر إلى 100 كم خلال 5.2 ثانية وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كم / س لطراز AMG GLB 35 ، و تستهلك السيارة بنزين لكل 100 كم 7.6 لتر وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر.

وجاءت سيارة مرسيدس بنز GLB AMG كلاس بمقصورة مجهزة بالتكنولوجيا عالية الأداء والكفاءة ، حيث تتميز السيارة بوحدة التحكم المزودة بشاشة عريضة بدون أي توصيلات، مع الإضاءة المحيطة المذهلة.

كما جاءت طرازات السيارة مكون من خمسة وسبعة مقاعد ،حيث تكون المقاعد الأمامية مريحة وداعمة ، مع تواجد قدر كبير من مساحة الرأس والأرجل للركاب الأطول.

سيارات
الدفع الرباعي
سيارة مرسيدس بنز

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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