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الزاحمي: برنامج "نشاطي" متنوع الأهداف والأفكار

منذ 13 ساعة
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الزاحمي: برنامج "نشاطي" متنوع الأهداف والأفكار

مازن القرني (صدى):
اجتمع مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بفريق عمل برنامج "نشاطي" الصيفي لمناقشة تفعيل البرنامج واستعراض الخطط والأفكار ليجد البرنامج النجاح الكبير والمأمول خدمة للوطن وأبنائه.

وقال سعادته جاء هذا البرنامج متنوعا فكرياً وثقافياً ومهارياُ ، جاء لحفظ الأوقات واستغلال طاقات أبنائنا وبناتنا فيما يصقل مواهبهم ويعزز مهاراتهم فقد جمع بين الثقافة والمهارة والترفيه.

مؤكداً على فريق العمل الاهتمام بتحقيق أهداف البرنامج وإيصال مسابقات البرنامج لأكبر شريحة مجتمعية وطلابية.

علما بأن مجموعة المسارات والمسابقات جاءت تحت عنوان “نشاطي” للعام 1442هـ-2021م، الذي أطلقته وزارة التعليم لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية وفق خطة زمنية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم القنفذة ورئيس فريق العمل للبرنامج الأستاذ أحمد محمد الهيثمي أن برنامج “نشاطي” -الذي تنفذه وكالة التعليم العام ممثلةً في النشاط الطلابي بجميع مساراته- يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية

 

نشاطي
مدير تعليم القنفذة
الزاحمي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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