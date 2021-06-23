بالصور.. 100 شاب يقلعون عن التدخين ببحرة

نايف السالم (صدى):
اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة برنامجها التثقيفي نقي بتوزيع الهدايا وبطاقات العلاج المجانية لـ١٠٠ شاب اقلعوا عن التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ.
من جهته بين مدير جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي أن الجمعية أقامت معرضاً توعوياً بمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة شهد إقبالاً كبيراً من الزوار ، فيما أعلن 100 منهم استعدادهم للإقلاع عن السموم بعد استماعهم للبرنامج التعريفي الذي قدمه فريق كفى وبين فيه حجم الاضرار التي يسببها التدخين وكافة مشتقات التبغ.
وأشاد العتيبي بالدور الكبير الذي لعبه مكتب وزارة الرياضة عبر البرنامج التطوعي للتوعية بأضرار التبغ ، موضحاً أن التعاون بين كفى وكافة الجهات الحكومية والأهلية يساعد في تقليل أعداد متعاطي التبغ وحفظ الأرواح من أضرار هذه السموم.
الجدير بالذكر أنه في ختام الفعالية كرم مكتب وزار ة الرياضة بمكة المكرمة فريق كفى على الدور الذي قام به لنجاح فعالية البرنامج التطوعي للتوعية بأضرار التبغ.