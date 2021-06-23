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القبض على عنصر إخواني فور عودته إلى مصر

منذ ساعة
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القبض على عنصر إخواني فور عودته إلى مصر

القاهرة (صدى):
تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من القبض على إخواني فور عودته من دولة قطر عبر مطار سوهاج، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن المؤبد بعدما شارك في أعمال عنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكان العنصر الإخواني المضبوط هارباً من حكم بالسجن المؤبد لاتهامه بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وقتل مأمور المركز والتورط في أحداث شغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس من العام 2013.

ويعمل المتهم معلماً للغة العربية والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة اقتحام المركز وقتل المأمور، كما يعد أحد القيادات الفاعلة في تنظيم الإخوان الإرهابي في المنيا وهرب في نهاية العام 2013، وظل خارج مصر حتى عودته مساء أمس الثلاثاء.

 

 

مصر
الإخوان الإرهابية
عنصر إخواني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129585
منذ 13 دقيقة
زعبلووه او طرطرووه لا ترحمووه ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 9965
منذ دقيقة
احسنتم و عقبال الباقي
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 9965
منذ دقيقة
احسنتم و عقبال الباقي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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