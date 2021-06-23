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نصائح للتعامل مع إصابة الجلد بحروق الشمس

منذ ساعة
1796
نصائح للتعامل مع إصابة الجلد بحروق الشمس

واشنطن (صدى):
كشفت الدكتورة رجاني كاتان أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية، أن حرقة الشمس، تسبب إزعاجات كثيرة بما فيها الاستحمام والنوم وغيرها، لافتة إلى أنه لتخفيف تأثير هذه الحرقة وآلامها، يجب وضع كمادات باردة على موضع الحرقة.

وأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية، أن بعد ذلك يتم ترطيب البشرة بكريم ملطف، مضيفة: "يجب نقع الكمادة بالماء البارد ووضعها على مكان الحرقة مدة 10-15 دقيقة. وبعد ذلك ترفع الكمادة ويدهن المكان بكريم مرطب دون تجفيفه. وهذه العملية توفر الحماية اللازمة".

وأكدت الطبيبة الأمريكية، أنه للنوم المريح يجب ارتداء بيجامة ناعمة والاستلقاء على فراش ناعم، كما يجب تخفيض درجة الحرارة في غرفة النوم لاستبعاد العوامل المهيجة مثل التعرق.

 

 

نصائح طبية
حروق الجلد
حرقة الشمس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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