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تطبيقات لهواتف "أندرويد" تسرق بيانات وأموال المستخدمين

منذ ساعة
1843
تطبيقات لهواتف "أندرويد" تسرق بيانات وأموال المستخدمين

وكالات (صدى):
هاجمت برمجية خبيثة 8 تطبيقات بمتجر "أندرويد" حيث تعمل على سرقة البيانات والأموال من هاتف الضحية دون علمه.

وذكرت شركة "Quick Heal Security Labs" الأمنية، أنها أبلغت "جوجل" بالتطبيقات المصابة ببرمجية "الجوكر" الخبيثة، حيث قامت بحذف تلك التطبيقات مباشرة من متجرها.

وتضمنت قائمة التطبيقات المصابة بالبرمجية الخبيثة،: "Auxiliary Message"، و"Travel Wallpapers"، و"Fast Magic SMS"، و"Super Message"، و"Free CamScanner"، و"Element Scanner"، و"Go Messages"، بالإضافة إلى "Super SMS".

يذكر أن برمجية "الجوكر" الخبيثة، تشكل خطورة بالغة على خصوصية المستخدمين؛ حيث تصيب هواتفهم بهدف سرقة البيانات، مثل قائمة جهات الاتصال والرسائل النصية، وبيانات أخرى حساسة.

 

تطبيقات
جوجل
هواتف
اندرويد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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