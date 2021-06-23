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محافظ رماح يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

منذ 13 ساعة
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محافظ رماح يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

بدر الحارثي (صدى):
أطلق سعادة محافظ رماح الأستاذ عبدالله بن محمد الشرافا فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ مانع بن علي السبيعي .

واطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الحملة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر  أمير منطقة الرياض حفظه الله ، ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاته، ومكافحة الغلو والتطرف ، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

هيئة الأمر بالمعروف
محافظ رماح
الأمن الفكري

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انها تداقر السفينه باالبحر ، وتقول لا تتحدوا البقر ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، يالكِ من متحدثة لبقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز .. روحي ياشيخه الله يكثر من امثالتز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تولي بقلعنها ..

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