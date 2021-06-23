بالفيديو.. استشارية: المكملات الغذائية من أسباب تأخر الإنجاب عند الزوجين

أميرة خالد (صدى):
كشفت استشارية نساء وولادة، أسباب تأخّر الإنجاب عند الزوجين مشيرة إلى أن 55% من أسباب تأخر الإنجاب تكون من الزوجة و45%من الزوج،
وقالت الاستشارية خلال برنامج "صباحكمSBC": قد تكون الزوجة خلقت بتشوهات في الرحم أو لديها مشكلة في الهرمونات وارتفاع هرمون الحليب.
وأضافت :أو تتبع عادات سيئة مثل تناول أعشاب معينة أو استخدام غسول به مواد مضرة، أو عدم انتظام في الدورة الشهرية.
وتابعت أن الزوج قد يكون لديه عيب خلقي أو يتناول مكملات غذائية أو أدوية تؤثر على الحيوانات المنوية.
وأشارت إلى أنه في بعض الحالات يتم تشخيص العقم قبل الزواج عند إجراء الفخوصات، قائلة : ننصح الزوجين بالانتظار سنة كاملة لحدوث الحمل وبعد ذلك يتم مراجعة الطبيب.