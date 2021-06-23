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بالفيديو.. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة

منذ 11 دقيقة
1237
بالفيديو.. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل درجة الحرارة وقت الظهيرة اليوم الأربعاء إلى الـ 50 درجة على منطقة المدينة المنورة وخاصة المنطقة الواقعة بين المدينة المنورة كمدينة ومحافظة ينبع.

وأوضح مركز الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وخاصة الأجزاء الشمالية الشرقية منها وقد تصل درجات الحرارة في حفر الباطن إلى حوالي 46° ساعة الظهيرة.

وأشار المركز، إلى أن الأجواء مستقرة على معظم القطاع الشمالي من المملكة عدا سواحل منطقة تبوك تكون الأجواء لطيفة في درجات الحرارة خاصةً في ساعات المساء، فضلًا عن رياح شرقية نشطة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وجافة نوعا ما وقد تظهر تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على مرتفعات منطقة جازان وكذلك الحال في منطقة عسير.

المدينة المنورة
المنطقة الشرقية
الطقس
درجات الحرارة
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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