بالفيديو.. السفير أسامة نقلي: أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة موجودة في مصر

الرياض (صدى):
كشف سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، إن ما يقارب 500 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر، ما يشكل أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة، مؤكدًا على الروابط الدينية والثقافية والأسرية بين البلدين، إضافة إلى الروابط التجارية والسياسية.
وأوضح السفير أسامة نقلي، أن أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر موجودة في المملكة كذلك، منوهًا بأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين واللقاءات التي تتم على مستوى القيادة والحكومة والمستوى الشعبي.
وأشار إلى عدم انقطاع هذه العلاقات على مدى السنوات الماضية، ما يجعلنا نستشعر مدى استقرار هذه العلاقة، في ظل الرغبة الحقيقية بين قيادة البلدين إلى تطويرها والوصول بها إلى مراحل متقدمة، لافتًا إلى أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبين في المملكة ومصر، والتي بدأت قبل العلاقات الرسمية، مؤكدًا أن المد الشعبي لهذه العلاقات هو الزخم الذي يقودها إلى الأمام.