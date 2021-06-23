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الشورى يطالب وزارة الحج والعمرة بالاستمرار في تطوير تطبيق اعتمرنا

منذ 18 دقيقة
1329
الشورى يطالب وزارة الحج والعمرة بالاستمرار في تطوير تطبيق اعتمرنا

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه , وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووجه الوزارة لوضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين , يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.

وأشار إلى أنه يجب وزارة الحج والعمرة وضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأكدت أنه على وزارة الحج والعمرة الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.

 

الشورى
وزارة الحج والعمرة
تطبيق اعتمرنا
اعتمرنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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