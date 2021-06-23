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حساب المواطن يؤكد عدم إمكانية إضافة تابع من خلال التطبيق

منذ 57 دقيقة
1995
حساب المواطن يؤكد عدم إمكانية إضافة تابع من خلال التطبيق

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، عن عدم إمكانية إضافة تابع من خلال التطبيق، مؤكدًا أنه بالإمكان إضافة التابعين عن طريق الحساب "تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ".

وأوضح البرنامج أن ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن: ، فيما كان قد أودع يوم 10 يونيو الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وذكر حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

حساب المواطن
تابعين
إضافة تابع

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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