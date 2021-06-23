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الشورى يطالب بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء

منذ 42 دقيقة
1603
الشورى يطالب بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الأربعاء، عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وطالب الشورى، الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص؛ لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة؛ بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووجه مجلس الشورى، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.

وأشار إلى أنه يجب على الوزارة متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً بإنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودةعالية معتمدةعالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبةمن مدارس ومراكز صحية وحدائق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد على ضرورة زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.

كما طالب الوزارة بدراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنيةبأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغةفي الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.

 

وزارة الشؤون البلدية
الشورى
الأراضي البيضاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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