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صورة جوية لـ المسجد الحرام والأحياء المحيطة به قبل أكثر من 4 عقود
منذ ساعة
892
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التعليقات
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نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
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