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صورة جوية لـ المسجد الحرام والأحياء المحيطة به قبل أكثر من 4 عقود

منذ ساعة
892
صورة جوية لـ المسجد الحرام والأحياء المحيطة به قبل أكثر من 4 عقود

(صدى):

المسجد الحرام
الكعبة المشرفة
خبر في صورة

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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