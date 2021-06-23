بالفيديو.. بيجو 308 الشهيرة تصبح الأجمل بين السيارات العائلية

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أطلقت شركة بيجو، نموذجها الأحدث من سيارات "308" التي قررت من خلاله استقطاب شريحة أكبر من محبي السيارات العصرية؛ حيث أصبحت أكثر عصرية من خلال التعديلات المميزة التي حصل عليها هيكلها من الخارج، وخصوصا من ناحية تصميم المصابيح وتصميم ممتصات الصدمات والواجهة الأمامية التي تزينت بشعار شركة بيجو الجديد.
واقتربت هذه السيارة من السيارات العائلية المريحة إذ ازداد طول هيكلها ليصبح 4 أمتار و68 سنتيمترا، وازداد عرض الهيكل أيضا ليغدو 185 سم، أما ارتفاع الهيكل عن الأرض فأصبح 145 ملم، فضلًا عن تجهيزها بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن إدارتها من خلال شاشة لمسية كبيرة، ويمكن وصل هذه الشاشة لاسلكيا مع الجوالات والأجهزة الذكية.
وزودت السيارة بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وطي المرايا، إلى جانب حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة.