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بالفيديو.. متحدث وزارة الحج: الإقبال على طلبات الحج تجاوز 540 ألف طلب

منذ 47 دقيقة
1710
بالفيديو.. متحدث وزارة الحج: الإقبال على طلبات الحج تجاوز 540 ألف طلب

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أن اليوم الأربعاء الساعة الـ 10 مساءً سيتم إغلاق بوابة التسجيل لحج هذا العام، وذلك على أن يتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة في الساعة الواحدة ظهرًا للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الإقبال على الطلبات تجاوز 540 ألف طلب مترشح لأداء الحج.

وكشف المهندس هشام سعيد، أن المرحلة الأولى للتسجيل في طلبات أداء الحج تنتهي اليوم وتتضمن عدة فوائد منها التسجيل المبدئي للمتقدمين ومعرفتهم بالاشتراطات والرسائل التوعوية، واستعراض الباقات وجودة الخدمات وحزمها وأنواعها لحج هذا العام.

وأكد متحدث وزارة الحج، أنه بالتالي يتم التسجيل المبدئي ومراعاة تطبيق الضوابط الصحية وحالات التحصين، لافتًا إلى أن في المرحلة الثانية سيتم إرسال رسائل للمترشحين الذين سبق وتقدموا بالطلبات لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة لهم لاستكمال إجراءاتهم، بحسب "الإخبارية" .

الحج والعمرة
متحدث وزارة الحج
طلبات الحج

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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