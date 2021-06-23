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البنك المركزي يكشف مزايا وأهداف البنوك الرقمية

منذ 11 دقيقة
1292
البنك المركزي يكشف مزايا وأهداف البنوك الرقمية

الرياض (صدى):
أوضح البنك المركزي "ساما"، اليوم الأربعاء، أن البنوك الرقمية، تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال والتي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفی مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.

وقال البنك المركزي، أنها تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وكشف أن البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

ساما
البنك المركزي
البنوك الرقمية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
السامرالحربي
غالباً تكون أرض خام مساحتها كبيرة لم يتم تطويرها لحي سكني ..
د محمد ماجد بخش
طبيعي في الصيف يزداد وحتى ٨٠ دولار وممكن يصل إلى ١٠٠ دولار في غضون شهر من اليوم ويثبت بين ال٨٠-١٠٠ خلال الهام القادم بعد...
محمد الحارثي
اللهم ارحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
عطوا الطلاب دروس في القانون وهيئوهم- ترى القرارات الجديدة كل يوم سببت لنا كلنا صداع قانوني

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