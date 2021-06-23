وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض والدمام، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُفتش مرافق (مطار الملك فهد الدولي بالدمام): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية)، خبرة لا تقل عن سنة، القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
وتشمل الوظائف: مُحلل أعمال (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني للتوظيف:
1- مُفتش مرافق (مطار الملك فهد الدولي بالدمام):
2- مُحلل أعمال (الرياض):