الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
بالإضافة إلى مدير مشاريع/ الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو في تخصص مشابه، ويفضل شهادة الماجستير.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الهيئة.