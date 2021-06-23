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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 56 دقيقة
1896
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

بالإضافة إلى مدير مشاريع/ الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو في تخصص مشابه، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الهيئة.

 

 

وظائف
الرياض
الهيئة العامة للأوقاف
أوقاف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
السامرالحربي
غالباً تكون أرض خام مساحتها كبيرة لم يتم تطويرها لحي سكني ..
د محمد ماجد بخش
طبيعي في الصيف يزداد وحتى ٨٠ دولار وممكن يصل إلى ١٠٠ دولار في غضون شهر من اليوم ويثبت بين ال٨٠-١٠٠ خلال الهام القادم بعد...
محمد الحارثي
اللهم ارحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
عطوا الطلاب دروس في القانون وهيئوهم- ترى القرارات الجديدة كل يوم سببت لنا كلنا صداع قانوني

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