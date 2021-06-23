الفواكه لا تعوض الأطعمة الأخرى خلال الجو الحار

موسكو (صدى):
كشفت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، أن الناس في الجو الحار يميلون إلى تناول أطعمة خفيفة. لأن الجسم يسخن في درجة حرارة الهواء المرتفعة، وتنخفض الشهية، ويحاول كل شخص شرب كمية من السوائل أكثر من المعتاد.
وأوضحت خبيرة التغذية، أنه يفضل البعض تناول الفواكه بدلا من وجبات الفطور والغداء أو العشاء، ولكن "خفة" الفواكه خادعة، لأنها قد تكون ذات سعرات حرارية عالية، مؤكدة: "صحيح تحتوي الفواكه على مواد ضرورية للإنسان، ولكن لا يمكنها تعويض الأطعمة الأخرى" .
وتابعت: "هناك من حيث المبدأ لا يوجد سوى الكربوهيدرات بنسبة عالية. أي لا وجود للدهون والبروتينات بكميات كافية. أي أن الاكتفاء بتناول الفواكه فقط ليس مفيدا جدا"، مختتمة: "يمكن أن تتكون إحدى الوجبات من الفواكه فقط. ويمكن أن تكون وجبة الفطور. لأنها تعطي سوائل إضافية بعد النوم، تنعش وتحسن توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ التام. ولتنظيف الفواكه بصورة صحيحة، يجب نقعها مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك شطفها وتناولها".