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الفواكه لا تعوض الأطعمة الأخرى خلال الجو الحار

منذ 54 دقيقة
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الفواكه لا تعوض الأطعمة الأخرى خلال الجو الحار

موسكو (صدى):
كشفت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، أن الناس في الجو الحار يميلون إلى تناول أطعمة خفيفة. لأن الجسم يسخن في درجة حرارة الهواء المرتفعة، وتنخفض الشهية، ويحاول كل شخص شرب كمية من السوائل أكثر من المعتاد.

وأوضحت خبيرة التغذية، أنه يفضل البعض تناول الفواكه بدلا من وجبات الفطور والغداء أو العشاء، ولكن "خفة" الفواكه خادعة، لأنها قد تكون ذات سعرات حرارية عالية، مؤكدة: "صحيح تحتوي الفواكه على مواد ضرورية للإنسان، ولكن لا يمكنها تعويض الأطعمة الأخرى" .

وتابعت: "هناك من حيث المبدأ لا يوجد سوى الكربوهيدرات بنسبة عالية. أي لا وجود للدهون والبروتينات بكميات كافية. أي أن الاكتفاء بتناول الفواكه فقط ليس مفيدا جدا"، مختتمة: "يمكن أن تتكون إحدى الوجبات من الفواكه فقط. ويمكن أن تكون وجبة الفطور. لأنها تعطي سوائل إضافية بعد النوم، تنعش وتحسن توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ التام. ولتنظيف الفواكه بصورة صحيحة، يجب نقعها مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك شطفها وتناولها".

 

 

الفواكه
نظام غذائي
الطقس الحار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13756
منذ 9 دقائق
الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية تسلم عليكم جميعاً من موسكو وتقول لكم ليس من سمع كمن رأى .. بحكم إنها خبيرة روسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13756
منذ 7 دقائق
وأضافت نيفيدوفا: "أبطال السباحة يتناولون عشرة آلاف كيلوكالوري في اليوم، ويمكنهم أن يأكلوا بارًا من الشوكولاتة".
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13756
منذ 5 دقائق
.........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13756
منذ 3 دقائق
وشددت نيفدوفيا على أنه لا ينبغي الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي. وإلا يمكنك الحصول على تأثير معاكس – ستبدأ العمل ليس كمضاد للأكسدة، ولكن كعامل مؤكسد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كم وصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني يا حلوين الناس في السودان يدوروا على ماء الشرب وأنتم تتمازحون في البراد
قرم
انا علي دين مية الف ريال ةليس دولار. ومحيوسه اموري حوس. يااارب القى احد يسددها لو نصها والله تعبت.
د محمد ماجد بخش
إنها كرة القدم محبوبة الملايين L عب
د محمد ماجد بخش
سنكر دايت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..

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