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فولكس فاجن تي روك 2021 تخطف الأنظار في المملكة

منذ ساعة
1666
فولكس فاجن تي روك 2021 تخطف الأنظار في المملكة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
خطفت سيارة فولكس فاجن " تي روك " 2021 المستوحاة من سيارة تيجوان الـSUV، الأنظار في المملكة؛ حيث زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستخرج قوة 150 حصان، وعزم الدوران 250 نيوتن. متر، تقترن السيارة ناقل حركة اوتوماتيكي طراز DSG 7 سرعات.

وتأتي سيارة تي روك بنظام الدفع الثنائي للعجلات الامامية، و يمكن تغيير لنظام اخر بالدفع الرباعي بسيستم Motion 4، بالإضافة إلى نظام صوتي مميز من 6 سماعات Beats بقوة 300 وات، وحصلت السيارة على مقصورة داخلية ذات لونين مختلفين، مع إمكانية الاتصال بالجوالات وأداء المكالمات من داخل المقصورة.

وتشمل السيارة دعم الدخول بدون مفتاح وإمكانية غلق وفتح باب حقيبة الأمتعة كهربائياً، كما أنها مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لكافة الركاب، وذلك مع مساعد ركن وكاميرا خلفية، وفرامل توقف أوتوماتيكية في حالات الطوارئ والتحكم بالهبوط وتسلق المنحدرات، إضافة إلى توفر عدة أنماط قيادة تشمل الرياضية والطرق الوعرة.

ويعد سعر سيارة فولكس فاجن تري روك 2021: الفئة الأولى TREND بسعر 83 الف ريال، الفئة الثانية STYLE بسعر 102 الف ريال، الفئة الثالثة SPORT R-LINE بسعر 121 الف ريال.

 

 

سيارات
فولكس فاجن
سيارة تيجوان الـSUV

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كم وصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني يا حلوين الناس في السودان يدوروا على ماء الشرب وأنتم تتمازحون في البراد
قرم
انا علي دين مية الف ريال ةليس دولار. ومحيوسه اموري حوس. يااارب القى احد يسددها لو نصها والله تعبت.
د محمد ماجد بخش
إنها كرة القدم محبوبة الملايين L عب
د محمد ماجد بخش
سنكر دايت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..

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