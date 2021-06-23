«أسترازينيكا» فعال ضد المتحورين دلتا وكابا بعد ظهورهما في الهند

وكالات (صدى):
أكدت شركة أسترازينيكا، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فعال في الوقاية من المتحورين دلتا وكابا اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.
وذكر بيان للشركة دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عن قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.
وكشف تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90% من دخول المستشفى بسبب المتحور دلتا؛ بينما استندت نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة إلى تحليل أجرته الهيئة مؤخرًا.