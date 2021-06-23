انخفاض سعر البيتكوين إلى مادون 30 ألف دولار

وكالات (صدى):
شهدت العملة الرقمية " البيتكوين " انخفاض إلى ما دون 30 ألف دولار،اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نهاية يناير، حيث تم تداول البيتكوين في مقابل 29854 دولارًا (متراجعًا 8.31 بالمئة).
وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 54 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دولارًا.
وذكر المحلل لدى "ثينكماركيتس" فؤاد رزاقزاده "القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول البتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق".
في حين قال منتجون سابقون لعملات مشفرة إن مزودي الطاقة في اقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البتكوين قبل يوم الأحد.