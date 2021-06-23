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انخفاض سعر البيتكوين إلى مادون 30 ألف دولار

منذ ساعة
1687
انخفاض سعر البيتكوين إلى مادون 30 ألف دولار

وكالات (صدى):
شهدت العملة الرقمية " البيتكوين " انخفاض إلى ما دون 30 ألف دولار،اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نهاية يناير، حيث تم تداول البيتكوين في مقابل 29854 دولارًا (متراجعًا 8.31 بالمئة).

وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 54 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دولارًا.

وذكر المحلل لدى "ثينكماركيتس" فؤاد رزاقزاده "القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول البتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق".

في حين قال منتجون سابقون لعملات مشفرة إن مزودي الطاقة في اقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البتكوين قبل يوم الأحد.

 

الصين
بيتكوين
عملة مشفرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
السامرالحربي
غالباً تكون أرض خام مساحتها كبيرة لم يتم تطويرها لحي سكني ..
د محمد ماجد بخش
طبيعي في الصيف يزداد وحتى ٨٠ دولار وممكن يصل إلى ١٠٠ دولار في غضون شهر من اليوم ويثبت بين ال٨٠-١٠٠ خلال الهام القادم بعد...
محمد الحارثي
اللهم ارحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
عطوا الطلاب دروس في القانون وهيئوهم- ترى القرارات الجديدة كل يوم سببت لنا كلنا صداع قانوني

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