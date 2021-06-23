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إنفاذ يستعرض 35 فرصة استثمارية في عدد من مناطق المملكة

منذ 3 ساعات
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إنفاذ يستعرض 35 فرصة استثمارية في عدد من مناطق المملكة

سعيد العجل (صدى):
أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة عدة مزادات حضورية وإلكترونية، تتمثل في: «مزاد كنوز عرعر» الذي يستعرض 28 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 18 ألف متر مربع في مدينة عرعر، و«مزاد نجران» المقام على عقارٍ سكنيٍ بمساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع بمنطقة نجران، و «مزاد صبيا وصامطة» الذي يستعرض عِدة فرص تمثلت في عمائر سكنية وتجارية وبيت شعبي في محافظتي

صبيا وصامطة الواقعة بمنطقة جازان، إضافة إلى «مزاد شاطئ الخفجي» المقام على أرض سكنية بمساحة 600 مترٍ مربع.

وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، واستكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.

وتُنّفذ المزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كم وصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني يا حلوين الناس في السودان يدوروا على ماء الشرب وأنتم تتمازحون في البراد
قرم
انا علي دين مية الف ريال ةليس دولار. ومحيوسه اموري حوس. يااارب القى احد يسددها لو نصها والله تعبت.
د محمد ماجد بخش
إنها كرة القدم محبوبة الملايين L عب
د محمد ماجد بخش
سنكر دايت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..

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