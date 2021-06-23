بالصور.. أسما شريف منير تعلق على أنباء ارتباطها بالمصور أنتيكا

القاهرة (صدى):
علقت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، على الأنباء المتداولة حول ارتباطها بالمصور "أنتيكا"، حيث نفت الأمر مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.
وكشفت أسما شريف منير، عن صور تجمعها بالمصور "أنتيكا"، عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة.. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجوید.. أوعدكم لما ارتبط هعرفكم.. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب أنکم تفرحولي مش هخبي".
وتابعت: "سيبكوا من الهري ده، إيه الألوان الجامده دي، صيف كما قال الكتاب"؛ حيث كانت قد أجرت جلسة تصوير جديدة، في إحدى المدن الساحلية، وذلك بعدسة المصور "أنتيكا".
وكانت أسما شريف منير، قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، انفصالها رسميا عن الفنان محمود حجازي، قائلة: "إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".