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"صحة الرياض" تحذر من التعرض لضربة الشمس وتوضح أعراضها

منذ 18 دقيقة
1199
"صحة الرياض" تحذر من التعرض لضربة الشمس وتوضح أعراضها

ريم عبدالعزيز (صدى):
حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من التعرض لضربات الشمس، مشيرةً إلى ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام في محافظات ومدن المنطقة.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يتسبب في الإصابة بعدة أمراض مثل الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الجلدي، وتشنجات العضلات، وحروق الشمس.

وأشارت إلى أن أعراض ضربة الشمس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر، حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد، ضربات نبض قوية وسريعة، إضافة إلى صداع، ودوخة، وغثيان، وفقدان الوعي، فضلاً عن رؤية، أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة).

وبينت "صحة الرياض" أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الحرارة هي: الأطفال، كبار السن، والمصابون بالأمراض المزمنة، والمصابون بالأمراض العقلية، كما أنه من الممكن أن يصاب الشباب والأصحاء، إذا مارسوا الأنشطة البدنية الشاقة في أثناء الطقس الحار.

وشددت أن هناك عدة عوامل للخطورة للإصابة بضربة الشمس مثل التعرض إلى مستويات عالية من الرطوبة، السمنة، الحمى، الجفاف، ضعف الدورة الدموية، إضافة إلى تناول بعض الأدوية مثل: مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، مدرات البول، بعض الأدوية المستخدمة في علاج حب الشباب، وفي خفض ضغط الدم.

المديرية العامة للشؤون الصحية
منطقة الرياض
درجة الحرارة
ضربات الشمس

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف راح تتكرر هذي الحالات طالما مافيه عقاب يردعهم تم القبض لوحده مايكفي يجب التشهير والعقوبة الرادعه اللي تردع غيرهم وخاصة اللي يصورون
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ارض يسكنها العالم السفلي ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
عساه سليم ..؟
خالد
راحوا وراحت أيامهم الحلوه
احمد
وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!! حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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