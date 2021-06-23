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فيديو للملك فهد يتحدث فيه عن رياضاته المفضلة

منذ 39 دقيقة
1777
فيديو للملك فهد يتحدث فيه عن رياضاته المفضلة

نايف السالم (صدى):
ظهر الملك فهد - رحمه الله - في مقطع فيديو وهو يتحدث عن رياضاته المفضلة والأوقات التي يمارسها فيها.

وقال الملك فهد خلال ندوة بجامعة الملك عبدالعزيز، أنه يفضل ممارسة رياضات المشي والسباحة وركوب الخيل؛ حيث يقوم بممارستها غالبًا يوم الخميس في نهاية الأسبوع، بحسب فيديو نشره حساب الملك فهد بن عبدالعزيز عبر "تويتر" .

وأشار الملك فهد - رحمه الله - إلى أنه لم يعد يجد الوقت الكافي لممارسة رياضاته المفضلة بسبب كثرة انشغالاته، قائلًا أن: "أوضاعنا العربية والعالمية تحتم على الإنسان أن يكون دائمًا متابع للأحداث العالمية التي نأمل أن تنتهي إن شاء الله" .

الملك فهد
ركوب الخيل
السباحة
فيديو نادر
رياضات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ارض يسكنها العالم السفلي ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
عساه سليم ..؟
خالد
راحوا وراحت أيامهم الحلوه
احمد
وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!! حسبنا الله ونعم الوكيل ..
faeiz1122
ياليت يتم معاقبتهم وسحب الجواز منهم عشان يكونوا عبره لأي تافه يسئ للبلد

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