فيديو للملك فهد يتحدث فيه عن رياضاته المفضلة

نايف السالم (صدى):
ظهر الملك فهد - رحمه الله - في مقطع فيديو وهو يتحدث عن رياضاته المفضلة والأوقات التي يمارسها فيها.
وقال الملك فهد خلال ندوة بجامعة الملك عبدالعزيز، أنه يفضل ممارسة رياضات المشي والسباحة وركوب الخيل؛ حيث يقوم بممارستها غالبًا يوم الخميس في نهاية الأسبوع، بحسب فيديو نشره حساب الملك فهد بن عبدالعزيز عبر "تويتر" .
وأشار الملك فهد - رحمه الله - إلى أنه لم يعد يجد الوقت الكافي لممارسة رياضاته المفضلة بسبب كثرة انشغالاته، قائلًا أن: "أوضاعنا العربية والعالمية تحتم على الإنسان أن يكون دائمًا متابع للأحداث العالمية التي نأمل أن تنتهي إن شاء الله" .