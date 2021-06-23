الملك فيصل والملك خالد ولقطة لهما في شبابهما

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أحدث التعليقات
ابو عمار
يبدو ان المشكله من يعبر الجسر اولا
ابو عمار
ههههههههههههههه 50% من سكان الكويت سعوديين والباقين عراقيين وايرانيين
أبو عمر
نسأل الله له الشفاء العاجل ومرضى المسلمين يارب
ابوبدر
اوفر الشغله باينه
ابو عمار
يا ويله
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