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وفاة حيان المالكي صاحب البئر الشهير الذي يسقي أهالي الداير

منذ 25 دقيقة
1591
وفاة حيان المالكي صاحب البئر الشهير الذي يسقي أهالي الداير

جازان (صدى):
توفى رجل الأعمال حيان بن أحمد السلمي المالكي، صاحب البئر الذي يسقي محافظة الداير منذ أكثر من ربع قرن، بعد معاناة مع المرض.

ومن جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعيا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد أمير جازان بجهود المالكي ومساهماته في مجال البر والخير والإحسان في المجتمع والعمل الخيري بالمحافظة والمنطقة.

وكان المالكي قد أنشأ بئرًا في محافظة الداير على نفقته الخاصة وتركه صدقة جارية للمواطنين، كما منحه لمتعهدي السقيا في الداير لتأمين المياه للسكان.

جازان
امير جازان
بئر
الداير
حيان المالكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان المشكله من يعبر الجسر اولا
ابو عمار
ههههههههههههههه 50% من سكان الكويت سعوديين والباقين عراقيين وايرانيين
أبو عمر
نسأل الله له الشفاء العاجل ومرضى المسلمين يارب
ابوبدر
اوفر الشغله باينه
ابو عمار
يا ويله

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