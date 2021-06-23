نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال

منذ 8 دقائق
1191
أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.47341، العملة مقابل الريال الواحد 0.22357

- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

- درهم إماراتي: 1.02127، مقابل الريال الواحد 0.97917

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67321

- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.44748 مقابل الريال الواحد 0.08034

- دينار بحريني: 9.95079، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97064

-الدرهم المغربي: 0.42230 مقابل الريال الواحد 2.37041

- الجنيه المصري: 0.23923، مقابل الريال الواحد 4.18006

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
نسأل الله له الشفاء العاجل
ابو عمار
طبيعي ان تكون لحيته ذات اللون الابيض فقد تجاوز السبعين من عمره
ابو عمار
هههههههههههههههههه انت شبيهه لشريهان بالمكياج فقط
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال
أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال
منذ 8 دقائق 1191
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء
منذ 18 دقيقة 1318
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 37 دقيقة 1454
10 وظائف شاغرة بشركة بيبسيكو في جميع مدن المملكة
10 وظائف شاغرة بشركة بيبسيكو في جميع مدن المملكة
منذ 42 دقيقة 1559
عامل مسجد متهم باغتصاب طفلة
عامل مسجد متهم باغتصاب طفلة
منذ 55 دقيقة 495
"السجن 15 عامًا" عقوبة المدين الذي يبدد أمواله
"السجن 15 عامًا" عقوبة المدين الذي يبدد أمواله
منذ ساعة 1987
6 وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المياه الوطنية
6 وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المياه الوطنية
منذ ساعة 1732
إحباط عدد من التعديات على الأراضي الحكومية بجدة
إحباط عدد من التعديات على الأراضي الحكومية بجدة
منذ ساعة 1925
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
منذ ساعة 1340
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
منذ ساعتين 1848