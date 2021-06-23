أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.47341، العملة مقابل الريال الواحد 0.22357
- الدولار: 3.75113، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
- درهم إماراتي: 1.02127، مقابل الريال الواحد 0.97917
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67321
- دينار أردني: 5.29080، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.44748 مقابل الريال الواحد 0.08034
- دينار بحريني: 9.95079، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97064
-الدرهم المغربي: 0.42230 مقابل الريال الواحد 2.37041
- الجنيه المصري: 0.23923، مقابل الريال الواحد 4.18006