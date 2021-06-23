تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"

وكالات (صدى):
يعمل تطبيق "كلوب هاوس" على ميزة دردشة نصية جديدة، وذلك بعد لقطات شاشة مختلفة لميزة الدردشة النصية الجديدة backchannel بالتطبيق، عن طريق الخطأ.
وكان تطبيق المحادثات الصوتية "كلوب هاوس"، قد منح عددًا من مستخدميه حق الوصول إلى ميزة الدردشة النصية، وذلك عن طريق الخطأ، حيث تم إزالتها بعد ذلك بوقت قصير.
وقال الرئيس التنفيذي للتطبيق، بول دافيسون، مشيرا بطرف خفي إلى ميزة الدردشة النصية: "الكثير من الأشخاص الذين يريدون تعميق صداقتهم وعلاقاتهم. هذا شيء يجب أن نحصل عليه"، دون الحديث عن تفاصيل أكثر.