نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"

منذ 13 دقيقة
1211
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"

وكالات (صدى):
يعمل تطبيق "كلوب هاوس" على ميزة دردشة نصية جديدة، وذلك بعد لقطات شاشة مختلفة لميزة الدردشة النصية الجديدة backchannel بالتطبيق، عن طريق الخطأ.

وكان تطبيق المحادثات الصوتية "كلوب هاوس"، قد منح عددًا من مستخدميه حق الوصول إلى ميزة الدردشة النصية، وذلك عن طريق الخطأ، حيث تم إزالتها بعد ذلك بوقت قصير.

وقال الرئيس التنفيذي للتطبيق، بول دافيسون، مشيرا بطرف خفي إلى ميزة الدردشة النصية: "الكثير من الأشخاص الذين يريدون تعميق صداقتهم وعلاقاتهم. هذا شيء يجب أن نحصل عليه"، دون الحديث عن تفاصيل أكثر.

التطبيق
كلوب هاوس
الدردشة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هي تصرفات غبيه وبس ، انها تصرفات سذج أساؤوا لأنفسهم وأساؤوا لبلدهم .. .. ودي لو يحكم عليهم بحكم تشويه السمعه والتشهير كاذباً .....
ابو محمد 😎 ✍️
البحر قريب والسمك جوعاان ..
مواطن درجه عاشره
انا مواطن انا اولى بهاذي الفلوس انا فقير وعاطل وحالتي من أسوأ مايكون ومريض والأجنبي عايش في بلدي مرتاح
4lovex2
جزوو رأسه بسيف🗡 أو بفأس🪓
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يتركون المجرمين إلي يقتلون ويغتصبون ويحطون حرتهم بالمسكينه البريئة هاذي حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

إحباط عدد من التعديات على الأراضي الحكومية بجدة
إحباط عدد من التعديات على الأراضي الحكومية بجدة
منذ 10 ثواني 999
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
منذ 13 دقيقة 1211
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
منذ 35 دقيقة 1561
فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا
فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا
منذ 42 دقيقة 1572
وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"
وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"
منذ ساعة 1653
مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا
مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا
منذ ساعة 428
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فرص عمل للجنسين
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فرص عمل للجنسين
منذ ساعة 1758
صور.. طفل بملامح رئيس وزراء بريطانيا يخطف الأنظار
صور.. طفل بملامح رئيس وزراء بريطانيا يخطف الأنظار
منذ ساعة 657
فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"
فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"
منذ ساعتين 2021
خالد البلطان : كنت أثق في الحكام السعوديين وخذلوني
خالد البلطان : كنت أثق في الحكام السعوديين وخذلوني
منذ ساعتين 582