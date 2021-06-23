نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا

منذ 33 دقيقة
1473
فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا

الرياض (صدى):
أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال أحد الأشخاص حول سبب صرامة الإجراءات الاحترازية مع فيروس كورونا في المملكة أكثر من الإجراءات المتبعة في أوروبا.

وقال العبدالعالي خلال برنامج "ياهلا": "أولا المملكة بالتقييمات العالمية من أوائل الدول وأفضلها في التعامل مع الجائحة، فلنا أن نرفع رؤوسنا بما تم ونفخر فيه".

وأضاف: "العالم مر بموجة واثنين وثلاثة، نحن نفدنا من تكرار الموجات، بسبب ما اتخذناه من قرارات".

وتابع: "بعض الدول شهدت ضغط وانهيارات للقطاعات الصحية خلال الجائحة، لذلك يجب أن لا نقارن أنفسنا إلا بتجارب ناجحة فقط".

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. متحدث الصحة: مأمونية اللقاح خط أحمر ونستبشر بلقاحات جديدة

المملكة
كورونا
اللقاح
العبدالعالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مواطن درجه عاشره
انا مواطن انا اولى بهاذي الفلوس انا فقير وعاطل وحالتي من أسوأ مايكون ومريض والأجنبي عايش في بلدي مرتاح
4lovex2
جزوو رأسه بسيف🗡 أو بفأس🪓
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يتركون المجرمين إلي يقتلون ويغتصبون ويحطون حرتهم بالمسكينه البريئة هاذي حسبي الله ونعم الوكيل
أبو وليد العالمي
رجعت حليمة كيف النصر تاعبك عالآخر وهذا الممتع إنك انخبلت واصبحت تطارد أخبار ومعلومات العالمي والموسم قادم واحزم أمتعتك يمكن تصاب النفسية
algernnas4
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه

أخر الأخبار

تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
تطوير الدردشة النصية في "كلوب هاوس"
منذ 4 دقائق 1088
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية بالجبيل
منذ 27 دقيقة 1468
فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا
فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا
منذ 33 دقيقة 1473
وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"
وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"
منذ ساعة 1621
مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا
مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا
منذ ساعة 385
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فرص عمل للجنسين
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن فرص عمل للجنسين
منذ ساعة 1731
صور.. طفل بملامح رئيس وزراء بريطانيا يخطف الأنظار
صور.. طفل بملامح رئيس وزراء بريطانيا يخطف الأنظار
منذ ساعة 611
فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"
فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"
منذ ساعتين 1993
خالد البلطان : كنت أثق في الحكام السعوديين وخذلوني
خالد البلطان : كنت أثق في الحكام السعوديين وخذلوني
منذ ساعتين 561
خالد البلطان : اقولها بكل هدوء البطولات قادمة الفريق تم بناءه ولم يتبقى سوى قطف الثمار
خالد البلطان : اقولها بكل هدوء البطولات قادمة الفريق تم بناءه ولم يتبقى سوى قطف الثمار
منذ ساعتين 506