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وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"

منذ ساعة
1621
وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في جدة، والهفوف، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:

- مشرف مستودع المجمدات، في جدة، شرط الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص "المحاسبة، الرياضيات، إدارة الأعمال"، و5 سنوات خبرة في وظيفة مماثلة، وعلى استعداد للعمل في بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها ، مثل الفريزر والمبردات.

التقديم

- محاسب فرع في الهفوف، شرط الحصول على درجة البكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة، وسنتين من الخبرة في المحاسبة، وفي العمل في نظام تخطيط موارد المؤسسات، يجيد الإنجليزية.

التقديم

وظائف
جدة
المملكة
سدافكو

التعليقات

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أحدث التعليقات

مواطن درجه عاشره
انا مواطن انا اولى بهاذي الفلوس انا فقير وعاطل وحالتي من أسوأ مايكون ومريض والأجنبي عايش في بلدي مرتاح
4lovex2
جزوو رأسه بسيف🗡 أو بفأس🪓
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يتركون المجرمين إلي يقتلون ويغتصبون ويحطون حرتهم بالمسكينه البريئة هاذي حسبي الله ونعم الوكيل
أبو وليد العالمي
رجعت حليمة كيف النصر تاعبك عالآخر وهذا الممتع إنك انخبلت واصبحت تطارد أخبار ومعلومات العالمي والموسم قادم واحزم أمتعتك يمكن تصاب النفسية
algernnas4
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه

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