وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بشركة "سدافكو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في جدة، والهفوف، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:
- مشرف مستودع المجمدات، في جدة، شرط الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص "المحاسبة، الرياضيات، إدارة الأعمال"، و5 سنوات خبرة في وظيفة مماثلة، وعلى استعداد للعمل في بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها ، مثل الفريزر والمبردات.
التقديم
- محاسب فرع في الهفوف، شرط الحصول على درجة البكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة، وسنتين من الخبرة في المحاسبة، وفي العمل في نظام تخطيط موارد المؤسسات، يجيد الإنجليزية.
التقديم