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مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا

منذ ساعة
428
مرض يهاجم الخلايا العصبية ويؤدي للشلل والوفاة باستراليا

كانبرا (صدى):
كشف باحثون بجامعة "ماكوراي" الأسترالية، عن انتشار مرض في جزء من أستراليا يسبب الشلل، وقد يؤدي للوفاة في غضون 4 سنوات.

وأوضح الباحثون أن أمراض الخلايا العصبية الحركية مثل «ALS»، تهاجم الخلايا العصبية تدريجيًا، مما يقلل من قدرة الشخص على الكلام، والحركة، والتنفس، وعادة ما يتوفى المرضى خلال عامين إلى أربعة بعد التشخيص.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال الـ30 عاما الماضية، ارتفعت معدلات الوفاة الناتجة عن مرض الخلايا العصبية الحركية بنسبة 250%، ولذلك كان لا بد من البحث عن السبب وراء ذلك.

ولفت رئيس قسم جامعة "ماكواري" للأعصاب، إلى أن التكاثر الضار للطحالب الخضراء المزرقة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الخلايا العصبية الحركية، وهي حالة تسبب الشلل والوفاة المبكرة، إذ تفرز بعض أزهار الطحالب سموما ضارة في الماء والهواء، وهناك عدة مناطق بأستراليا لديها معدلات عالية من هذا المرض.

استراليا
فيروس
مرض
الوفاة
الخلايا العصبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هي تصرفات غبيه وبس ، انها تصرفات سذج أساؤوا لأنفسهم وأساؤوا لبلدهم .. .. ودي لو يحكم عليهم بحكم تشويه السمعه والتشهير كاذباً .....
ابو محمد 😎 ✍️
البحر قريب والسمك جوعاان ..
مواطن درجه عاشره
انا مواطن انا اولى بهاذي الفلوس انا فقير وعاطل وحالتي من أسوأ مايكون ومريض والأجنبي عايش في بلدي مرتاح
4lovex2
جزوو رأسه بسيف🗡 أو بفأس🪓
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يتركون المجرمين إلي يقتلون ويغتصبون ويحطون حرتهم بالمسكينه البريئة هاذي حسبي الله ونعم الوكيل

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