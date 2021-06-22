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خالد البلطان : اقولها بكل هدوء البطولات قادمة الفريق تم بناءه ولم يتبقى سوى قطف الثمار
منذ 56 دقيقة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
أبو وليد العالمي
رجعت حليمة كيف النصر تاعبك عالآخر وهذا الممتع إنك انخبلت واصبحت تطارد أخبار ومعلومات العالمي والموسم قادم واحزم أمتعتك يمكن تصاب النفسية
algernnas4
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه
algernnas4
هذولا اتفه خلق الله الأغبياء اللي سوو لهم قيمة
4lovex2
اتمنى يوماً ما أن يعي الإنسان خطورة بعض المشاهير وتأثيرهم السلبي تجاه سمعة وطننا وهويتنا الغالية، يفترض أن تتم إزالة حساباتهم ويتم التبليغ عنهم.
4lovex2
نعم ذولا المشاهير عار علينا يرسمون صوره سيئة عننا وإلي يقهر أن هنالك الكثير من إلي يدعمهم ، وهذا سبب انتشار جرائم العنف والقتل...
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