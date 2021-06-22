فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، على اهتمامه في الفترة الحالية بتحقيق مزيد من النجاحات، دون الالتفات إلى الكارهين للنادي.
وقال البلطان: "لا اسأل عن رأي المتعصب والكاره، ولا أسعى لإرضاءه، أنا عندي هدف وإيمان كامل بالوصول إلى ما أريده، واقولها بالعامية دايس ولا التفت لأحد".
وأشار البلطان في لقاءه ببرنامج "عز الرياضة" إلى توجه النادي لاستقطاب حارس مرمى الاتحاد فواز القرني.
وعن التعاقد مع مهند عسيري، قال: "عسيري لاعب جيد وهداف، وخبير، ونعرفه تماما، وعمره لا يهم، فهو سيكون احتياطيا وليس أساسيا لسد الخلل في مسألة عدم وجود مهاجم".
وكانت إدارة الشباب وقعت عقدًا احترافيًا مع اللاعب مهند عسيري لمدة موسم رياضي واحد ابتداءً من الموسم المقبل.