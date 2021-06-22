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فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"

منذ 34 دقيقة
1656
فيديو.. البلطان للمتعصبين: "دايس ولا ألتفت لأحد"

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، على اهتمامه في الفترة الحالية بتحقيق مزيد من النجاحات، دون الالتفات إلى الكارهين للنادي.

وقال البلطان: "لا اسأل عن رأي المتعصب والكاره، ولا أسعى لإرضاءه، أنا عندي هدف وإيمان كامل بالوصول إلى ما أريده، واقولها بالعامية دايس ولا التفت لأحد".

وأشار البلطان في لقاءه ببرنامج "عز الرياضة" إلى توجه النادي لاستقطاب حارس مرمى الاتحاد فواز القرني.

وعن التعاقد مع مهند عسيري، قال: "عسيري لاعب جيد وهداف، وخبير، ونعرفه تماما، وعمره لا يهم، فهو سيكون احتياطيا وليس أساسيا لسد الخلل في مسألة عدم وجود مهاجم".

وكانت إدارة الشباب وقعت عقدًا احترافيًا مع اللاعب مهند عسيري لمدة موسم رياضي واحد ابتداءً من الموسم المقبل.

الشباب
الاتحاد
البلطان
نادي الشباب

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
نعم ذولا المشاهير عار علينا يرسمون صوره سيئة عننا وإلي يقهر أن هنالك الكثير من إلي يدعمهم ، وهذا سبب انتشار جرائم العنف والقتل...
ابو جود
فقعت عينك بيدك ولكل شنب مقص ياخرنق
الملل
ذكرني بالشحروره صباح تعبوا من كثر ماشدو وجهها وعادل امام مثلها
د محمد ماجد بخش
راح ينبسطوا ويغنوا: عسل مخلوط بقشطة
د محمد ماجد بخش
أصلح الله لنا ولكم النية والذرية

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