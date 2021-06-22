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الوهيبي: بعد دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات "وضع العسكريين على ما هو عليه"

منذ ساعة
1753
الوهيبي: بعد دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات "وضع العسكريين على ما هو عليه"

الرياض (صدى):
طمأن نادر الوهيبي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، العسكريين فيما يخص وضعهم بعد قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات.

وقال الوهيبي: "القرار لن يؤثر على نظام التقاعد العسكري، ولا يؤثر بأي طريقة كانت عليه، فهو دمج إداري فقط، ولن تتغير أحوالهم ولن يُنقص من معاشاتهم، ولن يزيد من اسقطعاتهم وضعهم على ما هو عليه".

الجدير بالذكر أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أكد في وقت سابق أن صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يأتي امتدادا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

التأمينات
التقاعد
مجلس الوزراء
وزير المالية
الوهيبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
نعم ذولا المشاهير عار علينا يرسمون صوره سيئة عننا وإلي يقهر أن هنالك الكثير من إلي يدعمهم ، وهذا سبب انتشار جرائم العنف والقتل...
ابو جود
فقعت عينك بيدك ولكل شنب مقص ياخرنق
الملل
ذكرني بالشحروره صباح تعبوا من كثر ماشدو وجهها وعادل امام مثلها
د محمد ماجد بخش
راح ينبسطوا ويغنوا: عسل مخلوط بقشطة
د محمد ماجد بخش
أصلح الله لنا ولكم النية والذرية

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