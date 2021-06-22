الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم

القصيم (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة القصيم من القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، قاموا بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.
وكانت "صدى" قد نشرت مقطع الفيديو الذي وثقه المتهمون ونشروه للحظة اعتدائهم على الشاب والسخرية منه، متباهين بذلك.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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