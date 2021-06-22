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الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم

منذ ساعة
2113
الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم

القصيم (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة القصيم من القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، قاموا بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع الفيديو الذي وثقه المتهمون ونشروه للحظة اعتدائهم على الشاب والسخرية منه، متباهين بذلك.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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القصيم
المملكة
تحرش
الشرطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لاتعليق ولافيه داعي نعلق ونعطي اهميه فيه اهم من الامورذي
ابو محمد
هذا الحدث يجب أن يقف عنده العقلاء وأن لا ينخدعوا بالرؤية المزعومة..
إنسان ذو فكر وأخلاق
النساء بشر مكرمات ولسنا سلع رخيصه للأستهلاك الإعلامي الغير أخلاقي الدنيء
د محمد ماجد بخش
تلقاه مصنع بسبوسة مقفلين بالليل يدامون الصبح بدري
د محمد ماجد بخش
شيكابالا .. شيكاهوب .. شيكابيكا

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