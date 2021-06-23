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بالفيديو.. إثيوبي مهايطي قبل القبض عليه وبعد أن وقع في قبضة رجال الأمن

منذ يوم
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بالفيديو.. إثيوبي مهايطي قبل القبض عليه وبعد أن وقع في قبضة رجال الأمن

الطائف (صدى):
أقر الإثيوبي المخالف لنظام أمن الحدود الذي تبجح وتحدى الجهات الأمنية علنًا بعدم إمكانيتها بالوصول إليه في محافظة الطائف، بأنه كان مخطئاً فيما فعله.

وكان المخالف قد تباهى، في مقطع فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يتواجد في أحد الجبال بالمحافظة، مدعيًا أن الشرطة لن تتمكن أبدًا من الوصول إليه.

وأطاحت شرطة محافظة الطائف بالإثيوبي حيث تمكنت قواتها من تحديد موقعه والقبض عليه، واتضح أنه مخالف لنظام أمن الحدود.

وأكد الإثيوبي أنه كان مخطئًا عندما فكر في تحدى الشرطة وقلل من قدرتها على ضبط المخالفين في أي مكان في المملكة.

أقرأ أيضا:

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الطائف
المملكة
الشرطة
محافظة الطائف
إثيوبيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13850
منذ يوم
لك الإكرام والاحترام رغم كل شيء. أنت في أيادي أمينة وفي بلد أمين. وليس عندنا انتقام أو انتصار للنفس. وليس ذلك في قاموس السعودية
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6847
منذ يوم
مسكين الله يكون في عونه ترك بلده وذهب يتغرب للقمة العيش ،والله أعلم ما أعلم عنه شيء يمكن يكون له سوابق جنائية والله أعلم لكن من شكله واضح انه مسالم
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6847
منذ يوم
ارفقوا فيه الله أعلم بظروفه 😔💔
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 110
منذ 23 ساعة
دام انك مخالف وجاي تبحث عن للقمة العيش
الهياط ليش ..!؟
ابو جود
ابو جود عدد التعليقات : 2
منذ 21 ساعة
فقعت عينك بيدك ولكل شنب مقص ياخرنق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129610
منذ 19 ساعة
البحر قريب والسمك جوعاان ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50833
منذ 19 ساعة
ههههههههههههههههه هذا اهبل ولكن يمكن يرغب في العوده لبلاده فنشر المقطع لكي يتم القبض عليه ويرحل لبلاده
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3765
منذ 16 ساعة
اوفر الشغله باينه
قرم
قرم عدد التعليقات : 73
منذ 13 ساعة
يستاهل.
لا تخلونه ، اشكاله اذا تجمعو يسوون قلق في منفوحه .
هالاشكال ما تنعطى وجه.
يتحدى وفي بلدنا.
هالخلاااااااااا
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3841
منذ 12 ساعة
الغباء فطرة عند بعض البشر وكونك تتحدى جهة امنية فهو دليل فاقع على انك ابله فلديهم من الوسائل للوصول اليك مالا يخطر على عقل السذج من امثالك
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66778
منذ 12 ساعة
طرحوه وجابوا راسه
حتى التيشرت ما لحق يغيره ..😂😂😂😂

الله يديم الأمن والأمان
ويكفينا شر هاذولي
يحي الشديدي
يحي الشديدي عدد التعليقات : 583
منذ 10 ساعات
لسانك حصانك ان صنته صثانك وان هنته اهانك الهياط خليه اقول الف تحية لرجال الامن
يحي الشديدي
يحي الشديدي عدد التعليقات : 583
منذ 10 ساعات
لسانك حصانك ان صنته صثانك وان هنته اهانك الهياط خليه اقول الف تحية لرجال الامن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81069
منذ 4 دقائق
الي من ايده الله يزيده كان قطبت لسانك

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ههههه سرقة عيني عينك
د محمد ماجد بخش
شارب حليب بُقر
ابو محمد
ان لم تستح فأف..... (فقل) ماشئت عذر أقبح من ذنب.
¥ ولد نجد ¥
رحمها الله تعالى .
Cbkgff
من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...

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