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السفير المطر يقدم كتاب "جيبوتي التي رأيت" للسفير بامخرمة

منذ 15 ساعة
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السفير المطر يقدم كتاب "جيبوتي التي رأيت" للسفير بامخرمة

عبدالله الغامدي (صدى):
التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المطر ، يوم امس بعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات ، وقدم السفير المطر كتاب ( جيبوتي التي رأيت) اهداء لسعادة السفير بامخرمة والذي قام بتأليفه الاعلامي السعودي خالد صالح العُمري ، ويحتوي الكتاب خلاصة تجربة الكاتب العُمري في رحلته التطوعية الإغاثية الطبية لجمهورية جيبوتي ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، حيثُ ضم الكتاب في جنباته بعضاً من المواقف الإنسانية والقصص التي تجسّد المعنى الحقيقي للسمو الإغاثي والتجلي التطوعي للشباب السعودي الفريد وفقاً للرؤية الحكيمة 2030 .

حضر اللقاء المستشار الاعلامي لدى السفارة الأستاذ عبدالرحمن اليوسف .

وفي نهاية الزيارة عبّر السفير بامخرمة عن بالغ سعادته بما تقدمه المملكة للشعب الجيبوتي من جهود بارزة ، والتي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان المشكله من يعبر الجسر اولا
ابو عمار
ههههههههههههههه 50% من سكان الكويت سعوديين والباقين عراقيين وايرانيين
أبو عمر
نسأل الله له الشفاء العاجل ومرضى المسلمين يارب
ابوبدر
اوفر الشغله باينه
ابو عمار
يا ويله

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