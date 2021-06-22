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الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم

منذ 9 ساعات
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الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم

القصيم (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة القصيم من القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، قاموا بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع الفيديو الذي وثقه المتهمون ونشروه للحظة اعتدائهم على الشاب والسخرية منه، متباهين بذلك.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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القصيم
المملكة
تحرش
الشرطة

التعليقات

faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2653
منذ 10 دقائق
للأسف راح تتكرر هذي الحالات طالما مافيه عقاب يردعهم تم القبض لوحده مايكفي يجب التشهير والعقوبة الرادعه اللي تردع غيرهم وخاصة اللي يصورون

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أحدث التعليقات

ولكن ...
رحمه الله واسكنه فسيح جناته لي موقف معه بالخير يذكر هو وابناءه الله يجزاهم خير الجزاء مشهور بان معهم وايرات طويله للحسب للسيارات الي...
faeiz1122
للأسف راح تتكرر هذي الحالات طالما مافيه عقاب يردعهم تم القبض لوحده مايكفي يجب التشهير والعقوبة الرادعه اللي تردع غيرهم وخاصة اللي يصورون
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ارض يسكنها العالم السفلي ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
عساه سليم ..؟
خالد
راحوا وراحت أيامهم الحلوه

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